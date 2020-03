Covid-19

As 20 unidades termais da rede Termas do Centro encerraram atividade, "por precaução", por causa do Covid-19, foi hoje anunciado.

O "encerramento preventivo", que foi adotado "em articulação com as diferentes autoridades regionais de Saúde", decorrerá durante "o período de tempo que se considerar necessário", afirma, numa nota enviada hoje à agência Lusa, a rede Termas do Centro, cuja entidade promotora líder é a delegação Centro da Associação das Termas de Portugal.

"A saúde e a segurança dos aquistas e dos colaboradores das unidades são as prioridades das Termas Centro, pelo que o encerramento preventivo vai ocorrer durante o período de tempo que se considerar necessário", sublinha.