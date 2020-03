Covid-19

Lisboa, 17 mar 2020 (Lusa) - A CP - Comboios de Portugal intensificou as operações de desinfeção dos comboios e vai iniciar já na quarta-feira uma pulverização adicional a toda a frota, que será feita mensalmente, usando um produto que tem efeito durante um mês.

Num comunicado hoje divulgado, a CP precisa que o reforço das operações de limpeza e desinfeção dos mais de mil veículos ferroviários que compõem os comboios, teve início na segunda-feira, dia 16 de março, com a chegada de 32 pulverizadores adequados à aplicação dos produtos desinfetantes recomendados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), estando prevista uma limpeza adicional a partir de quarta-feira.

"A partir de 18 de março, a CP passará a fazer uma pulverização adicional a toda a frota, com periodicidade mensal, com um produto virucida de ação prolongada", indica a empresa em comunicado, precisando que, com os novos aparelhos, "a rapidez e eficiência da aplicação dos produtos virucidas será disseminada com maior eficiência" nos mais de 1.000 veículos ferroviários que compõem os comboios da CP, nomeadamente carruagens, locomotivas e automotoras de várias tipologias.