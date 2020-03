Covid-19

Mais de 776,7 milhões de crianças e jovens em todo o mundo estão fora das salas de aulas por causa das medidas de contenção aplicadas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, indicou hoje a UNESCO.

O número foi avançado pelo representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Vincent Defourny, em declarações ao serviço de notícias ONU News.

Este número representa um aumento bastante expressivo em comparação com os dados avançados na passada terça-feira também pela UNESCO, que indicava na altura que perto de 363 milhões de alunos no mundo estavam sem aulas por causa do surto de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus.