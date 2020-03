Covid-19

O torneio de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' da temporada, vai jogar-se entre 20 de setembro e 04 de outubro, anunciou hoje a organização, justificando o adiamento com as medidas do Governo francês para combater a pandemia de Covid-19.

"De modo a preservar a saúde e a segurança de todos os envolvidos na organização do torneio, a Federação Francesa de Ténis decidiu que a edição de 2020 de Roland Garros decorrerá entre 20 de setembro e 04 de outubro", pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial do 'major' francês na Internet.

O único 'Grand Slam' em terra batida estava agendado para o período de 25 de maio a 07 de junho, mas, segundo a nota, "as medidas de confinamento" anunciadas na segunda-feira pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, tornam "impossível" que os preparativos para erguer o torneio continuem e, consequentemente, que se realize nas datas originalmente previstas.