Covid-19

O Hospital da Cruz Vermelha (Lisboa) passa, a partir de hoje, a funcionar ao serviço do Estado, no combate ao surto do novo coronavírus face "à necessidade de recursos nos serviços de saúde", foi anunciado.

"Informa-se que, face à necessidade de recursos nos serviços de saúde definidos para o Covid-19, o Hospital da Cruz Vermelha passa a partir de hoje, a funcionar ao serviço de Estado, no combate ao surto do novo Coronavírus Integrado na rede COVID", afirma a instituição em comunicado.

Segundo o comunicado, a Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha (CVP) encontra-se a iniciar o plano de formação aos técnicos do Hospital da Cruz Vermelha sobre procedimentos e proteção individual, preparando-os assim para a entrada em funcionamento desta nova resposta.