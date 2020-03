Covid-19

O medo e a incerteza provocado pelo surto de Covid-19, levou algumas famílias a sair da cidade e a refugiarem-se no campo, retomando hábitos antigos de subsistência, enquanto aguardam por condições para regressar às suas vidas "normais".

É entre os animais e as árvores de fruto que a família de Mónica Ferreira, de 41 anos, tem passado os últimos dias, numa pequena aldeia do concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.