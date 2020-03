Covid-19

O Comando Territorial da GNR da Guarda está a apoiar, a alertar e a esclarecer os idosos da região, que vivem sozinhos e isolados, sobre a doença Covid-19.

Segundo o major Marco Pina, na atual fase de "alerta", o Comando Territorial da GNR da Guarda, através dos militares de patrulhamento comunitário, continua a sua missão junto dos idosos, "no sentido de quebrar a solidão sentida".

"Com os devidos cuidados de distanciamento, este Comando mantém as suas visitas a estes cidadãos mais isolados e carenciados, onde presta todo o apoio necessário, quer de forma direta, quer através do estabelecimento de contactos e sinalizações junto de outras estruturas de apoio social, como por exemplo Câmaras Municipais ou Segurança Social", disse hoje à agência Lusa o oficial de relações públicas da GNR da Guarda.