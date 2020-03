Covid-19

O município de Ovar ficou esta tarde sujeito a "quarentena geográfica" após decisão da Autoridade de Saúde Regional do Centro de encerrar todos os estabelecimentos desse concelho do distrito de Aveiro e limitar a movimentação de pessoas no território.

Nem autarquia nem Autoridade Regional de Saúde estiveram disponíveis para comentar a decisão, mas a página oficial da câmara municipal na rede social Facebook tem já visível o ofício assinado por João Pedro Carvalho Pimentel, Delegado de Saúde Regional do Centro e, por inerência, diretor do Departamento de Saúde Pública dessa Administração Regional de Saúde.

"Determino o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como a limitação de movimentação de pessoas de e para o concelho de Ovar", lê-se no documento, que vigora até 04 de abril.