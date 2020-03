Covid-19

A J3LP, empresa de polimentos do Fundão, distrito de Castelo Branco, decidiu hoje suspender a laboração por um período mínimo de 15 dias, como medida de antecipação para a proteção de trabalhadores, familiares e fornecedores.

Em declarações à agência Lusa, o diretor-geral desta empresa, Paulo Nobre, garantiu que a J3LP não tem qualquer suspeita de infeção, mas que decidiu tomar esta medida "precisamente" para evitar que isso aconteça, para proteger os trabalhadores e para ajudar a evitar a propagação da pandemia.

"Quisemos agir antes que o problema nos batesse à porta. As nossas principais mais-valias são os nossos funcionários. É com eles que contamos, com eles e com a família, e não queremos que nada lhes aconteça e, como tal, antecipámos eventuais problemas", afirmou.