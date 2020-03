Covid-19

O Sindicato da Construção defendeu hoje a paragem "de todas as obras, públicas e privadas", em que as medidas de proteção face à Covid-19 são desrespeitadas, alertando que o setor "pode contribuir para um maior número de infetados".

Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato disse que "há patrões que estão a obrigar os seus trabalhadores a deslocarem-se e a trabalhar em condições que desrespeitam as medidas tomadas a nível governamental" para tentar travar a pandemia, nomeadamente no que se refere à lotação das carrinhas que transportam os funcionários para as obras e à distância entre trabalhadores durante a laboração.

"Há trabalhadores que já foram ameaçados de despedimento se não trabalharem perante as orientações desses patrões", garante Albano Ribeiro.