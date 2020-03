Covid-19

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e as juntas de freguesia locais apelaram hoje aos munícipes para não saírem de casa e para os idosos recorrerem ao um novo serviço criado para conter a pandemia Covid-19.

Para tal, a Câmara e as quatro juntas de freguesia do concelho disponibilizam, aos "munícipes mais idosos e com maiores dificuldades de deslocação, o serviço de apoio 'Nós vamos lá', possibilitando a essas pessoas que não tenham de sair de casa" para adquirir bem essenciais.

Num comunicado conjunto divulgado hoje pelo município, no distrito de Coimbra, é recordada "a todos os munícipes, neste momento tão especial, a necessidade da adoção de comportamentos responsáveis".