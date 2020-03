Covid-19

O Governo da Bósnia decretou hoje o estado de catástrofe natural, que permite a mobilização do exército para construir campos de quarentena no país dos Balcãs, onde as autoridades receiam uma "explosão" da epidemia do novo coronavírus.

"Estamos no início de uma batalha contra a ameaça que a epidemia [motivada pela propagação] do coronavírus representa para a saúde e para a economia", declarou em conferência de imprensa o primeiro-ministro bósnio, Zoran Tegeltija, ao comentar a decisão do Governo.

O mesmo responsável anunciou a mobilização da engenharia militar para instalar acampamentos na proximidade dos postos fronteiriços e aeroportos com objetivo de colocar em isolamento obrigatório todas as pessoas que entrem na Bósnia-Herzegovina, e durante duas semanas.