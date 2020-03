Covid-19

Uma empresa biofarmacêutica canadiana anunciou hoje ter criado uma potencial vacina para o novo coronavírus, começando por uma partícula semelhante ao vírus, e espera começar os testes em humanos no verão.

A Medicago vai sujeitar a partícula a "testes pré-clínicos de segurança" e conta "iniciar os testes da vacina em humanos no verão de 2020".

O processo para chegar à vacina começou com a identificação do gene do vírus que causa a doença Covid-19 e a empresa usa plantas na sua investigação.