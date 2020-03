Covid-19

O conselho de administração do Centro Hospital Tondela-Viseu decidiu cancelar, a partir de segunda-feira, toda a atividade da Consulta Externa, devido à evolução da Covid-19.

"Com efeitos a partir de 23 de março, próxima segunda-feira, toda a atividade da Consulta Externa está cancelada, salvo se for o hospital a entrar em contacto telefónico com o utente e convocá-lo", anuncia, em comunicado hoje divulgado.

Segundo o conselho de administração, tornou-se "necessário proceder a um novo reajuste da atividade em ambulatório do hospital, de forma a poder libertar recursos de cuidados não essenciais para dar resposta a quem precisa deles e ao aumento de casos suspeitos de Covid-19".