Covid-19

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, pediu hoje a colaboração dos militares e das polícias na "execução das novas medidas de mitigação" face à pandemia de Covid-19, informou a Presidência do executivo regional.

Miguel Albuquerque esteve reunido, esta tarde, na Quinta Vigia, sede da Presidência do Governo Regional, no Funchal, com os representantes das Forças Armadas e das forças de segurança no arquipélago, nomeadamente Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A reunião aconteceu na sequência da confirmação do primeiro caso positivo de Covid-19 na região, anunciado esta manhã por Miguel Albuquerque, bem como de novas medidas restritivas no âmbito do plano de contenção do novo coronavírus.