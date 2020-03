Covid-19

Quatro associações empresariais do interior do distrito de Coimbra disseram hoje que as medidas do Governo de apoio às empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus são insuficientes.

"Vimos desta forma demonstrar a nossa preocupação referente às medidas tomadas pelo Governo no âmbito do Covid-19, as quais consideramos francamente insuficientes para a maioria dos empresários", afirmam em comunicado as associações de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares.

Na nota conjunta, a Associação Empresarial Serra da Lousã, a Associação Empresarial de Poiares, o Clube de Empresários de Miranda do Corvo e o Núcleo Empresarial de Penela "representam mais de 3.000 empresários, com um volume de negócios aproximadamente de 900 milhões de euros", sublinham.