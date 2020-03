Covid-19

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vai restringir a permanência a mais de três clientes no interior das instalações do Mercado Municipal para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, foi hoje anunciado.

A decisão, tomada em reunião extraordinária do executivo, insere-se num pacote de medidas preventivas para "reforçar a atuação municipal na luta contra a pandemia, tendo como objetivo travar o avanço da Covid-19", refere a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

A Câmara de Montemor-o-Velho deliberou também restringir a permanência a mais de 10 pessoas em simultâneo no interior das instalações do Cemitério Municipal.