Covid-19

O Grupo Renault anunciou hoje que decidiu parar na quarta-feira a produção da sua fábrica em Cacia, Aveiro, devido à pandemia do Covid-19.

"Face à atual situação de disseminação do coronavírus e tendo como prioridade máxima a segurança dos seus trabalhadores, o Grupo Renault decidiu suspender a produção da fábrica Renault Cacia, a partir das 06:00, de 18 de março. Esta decisão foi já comunicada às organizações sindicais", refere um comunicado da empresa.

No comunicado, é assegurado que "todas as medidas de prevenção decididas pelas autoridades foram aplicadas desde o início da pandemia" e sublinhado que "a saúde e a segurança dos seus trabalhadores têm sido a prioridade máxima do Grupo Renault desde que se iniciou, em Portugal, o surto do Covid-19".