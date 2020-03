Covid-19

A Metro do Porto revelou hoje que a partir de quarta-feira todas as máquinas de venda e todos os validadores vão estar desligados, pelo que o carregamento do bilhete Andante "deixa de ser necessário e obrigatório", devido à pandemia de coronavírus.

Num aviso divulgado hoje à tarde na página oficial da rede social Facebook e da Internet, a empresa informa que "a partir de 18 de março todas as máquinas de venda de títulos e todos os validadores da rede do Metro do Porto estão desligados".

"Até indicação em contrário, o carregamento e a validação do Andante deixa de ser necessário e obrigatório", acrescenta a Metro do Porto.