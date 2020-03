Covid-19

O francês Blaise Matuidi é o segundo futebolista da Juventus a acusar positivo no teste da pandemia de Covid-19, depois do colega italiano Daniele Rugani, anunciou hoje o clube de Turim.

"O jogador Blaise Matuidi passou por exames médicos que se revelaram positivos ao Coronavirus-Covid-19. O jogador está desde 11 de março em isolamento voluntário e continuará a seguir o mesmo regime. Ele está bem e é assintomático", pode ler-se na página da 'Juve' na Internet.

Na passada quarta-feira, o central Rugani, de 25 anos, colega do internacional português Cristiano Ronaldo na Juventus, foi o primeiro jogador na 'Serie A' a ser diagnosticado com a Covid-19 e, desde então, tem estado em quarentena na unidade hoteleira do clube de Turim.