Covid-19

O diretor do Estoril Open em ténis revelou hoje que a decisão de realizar o torneio, entre 27 de abril e 3 de maio, "está nas mãos do ATP", embora admita que seria "mais sensato adiar", devido ao coronavirus.

"Ontem [segunda-feira] tive uma 'conference call' com o ATP para informar da nova realidade do coronavirus em Portugal. Fiz um 'update', dando conta que a situação tinha mudado drasticamente, que Portugal está de quarentena, tem as fronteiras fechadas e amanhã [quarta-feira] provavelmente vão haver medidas mais drásticas", começou por revelar João Zilhão, em declarações à agência Lusa.

O diretor da prova defende que não está em posição de "tomar uma decisão unilateral" e que "é uma decisão que está nas mãos do ATP", mostrando-se, contudo, plenamente confiante e "certo que o ATP tomará a melhor deliberação" para todos.