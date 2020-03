Covid-19

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, declarou hoje o estado de emergência em saúde em todo o território nacional, por causa do surto do novo coronavírus, que não tem casos registados no país.

Num decreto a que a Lusa teve hoje acesso, o chefe de Estado são-tomense justifica a declaração do estado de emergência em saúde com "a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controlo e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública".

O decreto remete para o Governo as medidas necessárias à sua materialização, sublinhando que as medidas sanitárias que vierem a ser definidas pelo executivo visam "a proteção da coletividade e, quando implementadas, devem garantir o pleno respeito da integridade das pessoas, famílias e a comunidade".