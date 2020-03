Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) garantiu hoje que não há ruturas no abastecimento das lojas, havendo meios para que a disponibilização de produtos não seja um problema, mas apelou a todos que comprem apenas o necessário.

"A estrutura da distribuição alimentar em Portugal permite que a disponibilização de alimentos e outros produtos essenciais não seja um problema para a população, qualquer que seja a sua localização", sublinha a APED num comunicado subscrito pelas várias cadeias de retalho alimentar suas associadas.

Garantindo que "não há neste momento sinais de rutura no fornecimento de produtos" nos super e hipermercados e que tudo está a ser feito para que, "como até aqui, este fluxo aconteça com toda a agilidade necessária", a APED apela à ajuda de todos, nomeadamente a que as pessoas tenham comportamentos "responsáveis e sensatos" quando vão fazer as suas compras.