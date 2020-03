Covid-19

Os pais separados ou divorciados que partilham o poder paternal devem ambos ter direito, de forma alternada, ao apoio financeiro do Estado para ficarem em casa com os filhos devido ao fecho das escolas, dizem especialistas em Direito Laboral.

Em causa está o apoio financeiro, aprovado no âmbito das medidas relacionadas com a Covid-19 pelo Governo, de 66% da remuneração base para aos pais que têm de faltar ao trabalho para ficar em casa com os filhos menores de 12 anos, pago em partes iguais pela entidade empregadora e pela Segurança Social.

Este apoio, porém, não é atribuível nos casos em que um dos pais está em teletrabalho, ficando assim este progenitor em casa a trabalhar e a cuidar das crianças.