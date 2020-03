Covid-19

A Escola de Medicina da Universidade do Minho (UMinho) criou um serviço clínico digital sobre o Covid-19, para atendimento generalizado e gratuito à população, revelou aquela academia.

Em comunicado, a UMinho acrescenta que aquele serviço, integrado no Centro de Medicina Digital P5 (www.p5.pt), representa um contributo da Escola de Medicina para se fazer face à "situação crítica que se vive no país e no mundo".

Disponível através de www.p5.pt/helpdesk, o serviço conta agora, para além da equipa de profissionais do P5, com mais de 150 estudantes dos 5.º e 6.º anos do curso de Medicina.