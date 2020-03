Covid-19

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) denunciou na segunda-feira o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, à Organização Mundial da Saúde (OMS), Nações Unidas (ONU) e Ministério Público (MP), por "crime contra a saúde pública" face ao novo coronavírus.

Em causa está o facto de Jair Bolsonaro ter contrariado no domingo as recomendações do seu próprio executivo, que desaconselhou grandes aglomerações de pessoas devido ao Covid-19, e ter-se juntado a dezenas de apoiantes numa manifestação, cumprimentando-os e tirando 'selfies' no meio da multidão.

"O PSOL na Câmara dos Deputados protocolou uma representação (...) no MP para cobrar investigações sobre Jair Bolsonaro. O Presidente, ao participar nas manifestações contra o Congresso Nacional neste fim de semana e cumprimentar muitos eleitores seus, cometeu grave infração de medida sanitária preventiva, crime previsto no artigo 268 do Código Penal", informou hoje o partido de esquerda.