Covid-19

O município da Figueira da Foz disponibilizou hoje a totalidade dos 'bungalows' existentes no parque municipal de campismo para alojar profissionais de saúde deslocados ou que queiram um local alternativo de estadia, anunciou a autarquia.

Em informação prestada à agência Lusa, fonte do município do litoral do distrito de Coimbra explicou que a lotação máxima total dos 10 'bungalows' é de 42 lugares.

Encontram-se disponíveis sete alojamentos de tipologia T1 (que comportam um máximo de quatro pessoas cada), um T0 com capacidade para duas pessoas e dois T2 que conseguem albergar 12 pessoas no total.