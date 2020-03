Covid-19

Os pescadores do Norte do país asseguraram hoje que "está garantido peixe fresco para os consumidores portugueses", mas pediram apoio ao Governo para reduzirem até 30 % a permanência da frota no mar.

"Temos capacidade para garantir peixe fresco para as necessidades país, mas temos sentido uma quebra na procura com fecho de muitos mercados e restaurantes e com as limitações de acesso aos hipermercados. Não vale a pena estarem todos os barcos no mar se depois não venderem o que pescaram", disse à Agência Lusa José Festas, presidente da Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM).

Nesse sentido, o dirigente vai endereçar ao Governo uma proposta para "restringir, temporariamente, entre 20 a 30% permanência dos barcos em atividade", mas pedindo para os que ficam em terra "uma linha de crédito ou um subsídio para que pescadores possam continuar sobreviver".