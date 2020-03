Covid-19

A situação de calamidade pública no concelho de Ovar foi declarada devido a indícios de transmissão comunitária do coronavírus que causa a doença Covid-19, indicou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Segundo a ministra, há 30 pessoas no concelho de Ovar com Covid-19, o que "indicia uma transmissão comunitária ativa e generalizada" da doença, sendo por isso um "quadro compatível" com a declaração de situação de calamidade pública.

Marta Temido, que falava aos jornalistas na presença do ministro da Administração Interna, em Lisboa, disse que existe em Ovar o "risco de novas cadeias de transmissão", atendendo a que o concelho tem mais de metade dos casos de infeção identificados na região Centro, que totaliza 51.