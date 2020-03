Actualidade

O Tribunal Central Administrativo do Norte deu legitimidade ao partido Juntos pelo Povo (JPP) na ação que determinou a perda de mandato do executivo PSD/CDS-PP que lidera a Câmara Municipal da Maia, regressando o processo ao Supremo Tribunal Administrativo.

"Os juízes da secção do contencioso administrativo do Tribunal Central Administrativo Norte acordam em negar provimento ao recurso interposto do despacho saneador na parte que teve por objeto a exceção da ilegitimidade ativa", refere um acórdão datado de sexta-feira ao qual a Lusa teve hoje acesso.

Em causa está um processo que visa a perda de mandato do atual presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, e de um vereador da mesma autarquia, Mário Nunes, ambos eleitos pela coligação PSD/CDS-PP nas eleições autárquicas de 2017.