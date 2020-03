Covid-19

A Federação dos Sindicatos da Hotelaria denunciou hoje que dezenas de empresas da restauração e hotelaria estão a encerrar ilegalmente, sem pagar salários ou obrigando os trabalhadores a meter férias ou rescindir contratos.

De acordo com um comunicado da Federação dos Sindicatos da Agricultura, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), há empresas que estão a encerrar temporariamente restaurantes, cafés e pastelarias, acordando com os trabalhadores o gozo antecipado de parte do período de férias.

Mas também há empresas que estão a forçar os trabalhadores a irem de férias, mesmo quando já havia mapa de férias estabelecido, e nem sequer pagam o subsídio de férias correspondente, conforme estão obrigadas.