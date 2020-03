Actualidade

Os Estados Unidos colocaram na sua lista negra de terroristas internacionais o novo líder do grupo 'jihadista' do Estado Islâmico (EI), Amir Mohamad Said Abdel Rahmane al-Maoula, disse o Governo norte-americano.

A decisão impede o acesso de al-Maoula a qualquer troca com os Estados Unidos ou com qualquer cidadão norte-americano.

O secretário de Estado norte-americano confirmou hoje, assim, a identidade do sucessor de Abu Bakr al-Baghdadi, fundador do EI que foi morto no final de outubro num ataque realizado pelas forças norte-americanas na Síria.