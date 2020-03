Covid-19

Duas unidades de diagnóstico do novo coronavírus vão abrir no fim de semana em Lisboa, no Lumiar e no Parque das Nações, e terão capacidade para fazer cerca de 500 análises diárias, anunciou hoje a autarquia.

Segundo um comunicado do município, os testes nas duas unidades serão feitos aos cidadãos que tenham prescrição médica passada em unidades do Serviço Nacional de Saúde e serão gratuitos.

Uma das unidades de diagnóstico será instalada na Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar. A outra unidade será um "centro de rastreio Móvel ('drive-thru') no Parque das Nações.