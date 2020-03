Covid-19

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) garantiu hoje que as agências estão "a fazer todos os esforços para acudirem" os turistas portugueses no estrangeiro, depois do encerramento de várias fronteiras devido à pandemia de Covid-19.

"Tal como todos os agentes de viagens em todo o mundo, os agentes de viagens portugueses estão a fazer todos os esforços para acudirem a esta situação de exceção", refere a APAVT num comunicado.

O documento foi emitido em resposta ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, que hoje apelou às agências de viagens para que não deixem os turistas "sozinhos nestas circunstâncias difíceis".