Covid-19

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) admitiu hoje "uma forte redução no número de dadores", devido ao surto de Covid-19 no país, tendo decidido avançar para o nível amarelo de alerta.

Em resposta enviada à Lusa, o IPST, presidido por Maria Antónia Escoval, reconheceu também "uma redução" na reserva estratégica nacional de sangue, acompanhada de "uma diminuição de 22 por cento no número de colheitas realizadas".

No entanto, o organismo público garantiu que as necessidades imediatas estão asseguradas.