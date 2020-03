Actualidade

O primeiro prémio do sorteio de hoje do Euromilhões, no valor de 63,6 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 404.531,91 euros, vai ser entregue a um apostador, também no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 9.454,57 euros vai contemplar 10 jogadores, um deles em Portugal.

Já o quarto prémio, de 1.472,43 euros, vai ser entregue a 20 apostadores, um deles em território nacional.