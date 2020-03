Covid-19

Redação, 17 mar 2020 (Lusa) - O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considerou hoje que o adiamento do campeonato da Europa abriu uma janela para a conclusão das competições nacionais, afetadas pela epidemia de Covid-19.

A UEFA decidiu hoje adiar para 2021 o Europeu de futebol, com as competições de clubes nacionais e europeias a poderem terminar até 30 de junho, decisões que "são as contingências do momento dramático" que se vive, de acordo com Proença.

"A decisão de hoje revela bem o sentimento generalizado que se apoderou no futebol, um sentimento de bom senso. Era obrigatório dar espaço e calendário às competições nacionais, para que pudessem terminar de forma tranquila e para que a próxima temporada pudesse iniciar com a normalidade restabelecida, sabendo quem é o campeão, quem equipas são relegadas, quais vão às competições europeias. Direi que hoje imperou o bom senso", referiu Proença, em declarações à SportTV+.