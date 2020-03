Actualidade

O Presidente do Brasil foi alvo na terça-feira de um pedido de destituição apresentado na Câmara dos Deputados pelo parlamentar Leandro Grass, que invocou, entre outros, o apoio do mandatário a manifestações contra o Congresso.

"Desde que se sentou na cadeira da Presidência da República, em janeiro de 2019, [Jair] Bolsonaro pratica uma série de atos incompatíveis com o decoro que o cargo exige. O país hoje está em crise económica, estamos a passar por uma crise mundial de saúde e ele ignora os protocolos e coloca a população em risco. O Brasil não tem condições para superar essas crises com Jair Bolsonaro na presidência", disse Leandro Grass, ao justificar a sua decisão.

Deputado distrital pelo partido Rede, Grass defendeu que Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade ao incentivar as polémicas manifestações contra o Congresso e o Poder Judiciário, realizadas no passado domingo, apesar do avanço do novo coronavírus e das recomendações do executivo, para que se evitem concentrações de pessoas.