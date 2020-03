Covid-19

O Governo brasileiro anunciou que vai pedir ao Congresso o reconhecimento do estado de calamidade pública no país, com efeito até ao fim do ano, para enfrentar o novo coronavírus, noticiou a imprensa local.

A informação for enviada, na terça-feira, através de um comunicado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que frisou que, caso seja reconhecido o estado de calamidade, o Estado não precisará de atingir a meta fiscal prevista para este ano.

"Em virtude da monitorização permanente da pandemia Covid-19, da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspetiva de queda de arrecadação, o Governo Federal solicitará ao Congresso Nacional o reconhecimento de estado de calamidade pública. A medida terá efeito até 31 de dezembro de 2020", indicou o comunicado.