Covid-19

O Presidente do Brasil afirmou, na terça-feira, que vai fechar parcialmente a fronteira do Brasil com a Venezuela, através do estado de Roraima, devido à pandemia de Covid-19.

"Amanhã [hoje] terá uma portaria. Não é o fechamento total, o tráfego de mercadorias vai continuar a acontecer. Se você fecha o tráfego com a Venezuela, a economia de Roraima desanda e, em parte, a da Venezuela também. Não temos como tomar medidas radicais, não vai dar certo", afirmou Jair Bolsonaro à imprensa, à entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília.

O chefe de Estado acrescentou que a portaria deverá ser publicada durante o dia de hoje, no Diário Oficial da União.