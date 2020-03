Covid-19

A Embaixada de Portugal em Díli anunciou hoje a suspensão de todos os atos de registo civil, notariado e vistos, para reforçar o atendimento a cidadãos portugueses devido à pandemia de Covid-19.

"Atendendo à atual situação, os recursos da Embaixada estão alocados em exclusivo ao atendimento a cidadãos portugueses pelo que se encontram suspensos todos os atos de registo civil, notariado e vistos", indicou, numa curta mensagem divulgada na rede social Facebook.

Os pedidos de informação à Embaixada relativamente aos impactos da Covid-19 aumentaram significativamente, depois do anúncio do primeiro-ministro, António Costa, de que Portugal irá suspender as ligações aéreas de fora e para fora da União Europeia a partir das 00:00 de quinta-feira (09:00 em Díli) por um período de 30 dias.