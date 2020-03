Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Parlamento um levantamento adicional de 250 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço da conta do tesouro, disse fonte do executivo à Lusa.

A decisão de pedir o levantamento, com o país a viver de duodécimos desde 01 de janeiro último, foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros, que debateu ainda várias questões associadas com a epidemia da Covid-19, acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

A fonte indicou que apesar de não estar previsto o fecho de fronteiras, o Governo está a estudar um agravamento das restrições nas entradas de pessoas que tenham estado num dos 140 países com casos declarados de Covid-19.