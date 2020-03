Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Parlamento um levantamento adicional de 250 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço da conta do tesouro, disse fonte do executivo à Lusa.

A decisão de pedir o levantamento, com o país a viver de duodécimos desde 01 de janeiro último, foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros, que debateu ainda várias questões associadas com a epidemia da Covid-19, acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

O pedido "de Autorização para a Realização de uma Transferência Extraordinária do Fundo Petrolífero" foi apresentado pela ministra interina das Finanças, Sara Brites, e pretende reforçar as contas públicas "durante a vigência do regime duodecimal de execução orçamental, por forma a garantir condições financeiras para o funcionamento da Administração Pública", de acordo com um comunicado.