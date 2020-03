Actualidade

O Governo timorense considerou a situação económica internacional e o impacto no rendimento do Fundo Petrolífero, na aprovação de um levantamento adicional do fundo, disse hoje à Lusa um ministro timorense.

O ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares timorense, Fidelis Magalhães, afirmou que a proposta dos Ministério das Finanças reconhece a queda do preço do petróleo e das bolsas, especialmente nos Estados Unidos, que penalizam o rendimento do fundo.

O pedido de levantamento adicional de 250 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço da conta do tesouro vai somar-se a receitas domésticas não-petrolíferas, adiantou.