Covid-19

O Governo timorense decidiu hoje proibir durante um mês cidadãos estrangeiros não-residentes que tenham estado num país com casos de Covid-19 de entrar em Timor-Leste, informou à Lusa um membro do executivo.

A aprovação da resolução, que não foi referida no comunicado oficial do Conselho de Ministros, foi confirmada à Lusa numa segunda entrevista com o ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães, que foi porta-voz das decisões de hoje.

Numa primeira conversa com a Lusa, o ministro não confirmou esta resolução tendo fontes do executivo explicado que as medidas fariam parte de um pacote a implementar apenas depois da declaração do estado de emergência.