Covid-19

A Coreia do Sul registou hoje 93 casos do novo coronavírus, mais 11 do que na véspera, quando a preocupação se volta para novos focos da doença nos arredores da capital, onde vive metade do país.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano, o país conta 8.413 infetados, dos quais 6.789 estão ativos, 1.540 tiveram alta e 84 morreram.

Dos 93 casos identificados nas últimas 24 horas, a maioria, 55, foram detetados na cidade de Daegu, a cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul, e na vizinha província de Gyeongsang do Norte, indicou.