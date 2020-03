Covid-19

A Câmara Municipal de Mira anunciou hoje que vai "apoiar diretamente as pessoas e famílias mais vulneráveis" do concelho durante a pandemia Covid-19, tendo criado uma linha e serviço de apoio social à população.

Entre as medidas previstas está a compra e entrega de medicamentos, comida ou outros bens nas residências das pessoas mais fragilizadas, por doença, idade ou condição social.

"Para além da adaptação que já fizemos a todos os serviços, a Câmara Municipal decidiu apoiar diretamente as pessoas e famílias mais vulneráveis, de modo a ultrapassar esta fase crítica que vivemos atualmente, criando uma linha e serviço de apoio social à população, com o número 231 247 027, disponível no horário das 09:00 às 19:00, a funcionar para já de segunda a sexta, sendo que o horário de funcionamento será analisado à medida do evoluir da situação", explica o presidente da Câmara, Raul Almeida.