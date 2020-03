Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje mais um novo caso importado de infeção pelo novo coronavírus, o quinto em cerca de 72 horas, depois de 40 dias sem qualquer pessoa infetada.

Trata-se de um homem de nacionalidade filipina, de 31 anos, trabalhador não residente em Macau, explicaram as autoridades em conferência de imprensa.

O filipino saiu de Macau no dia 27 de janeiro para as Filipinas e regressou com destino a Hong Kong no dia 16 de março. No mesmo dia, efetuou a ligação a Macau de autocarro através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.