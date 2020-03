Covid-19

Os médicos de Saúde Pública saúdam o aparecimento de centros de rastreio para diagnóstico da Covid-19, defendem prioridade aos grupos de risco e que devem ser os médicos a avaliar em que casos se justifica fazer o teste.

"Saudamos a iniciativa, que deve ser enquadrada no contexto geral do combate ao surto para que possa ser uma oferta integrada e que possa estar disponível para os cidadãos, nos casos em que se justifique", disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Ricardo Mexia, referindo-se às unidades de rastreio que estão a abrir em diversos concelhos, com o apoio de laboratórios privados.