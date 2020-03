Covid-19

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que, "todos na Europa percebem exatamente a natureza" da crise económica causada pelo Covid-19, e que sentiu "um sentido de urgência, de responsabilidade, de partilha" nos responsáveis europeus ainda não observado.

"Todos na Europa percebem exatamente a natureza desta crise, o seu caráter totalmente exógeno à vontade dos governos, a eventuais más políticas que tivessem sido seguidas. Não estamos a falar de crises estruturais", disse Mário Centeno em resposta a uma pergunta sobre se será necessário um plano com características semelhantes ao Marshall (adotado na Europa no final da II Guerra Mundial pelos Estados Unidos), adaptado à crise económica causada pelo Covid-19.

Em conferência de imprensa conjunta com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o também presidente do Eurogrupo - o grupo informal de ministros das Finanças da zona euro - referiu que nos anos em que tem trabalhado com instituições europeias "não tinha ainda observado" tanto "sentido de urgência, de responsabilidade, de partilha".